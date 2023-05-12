Tekkeköylü öğrenciler zeka şampiyonasında finallerde

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek; yardımlaşma ve onlara takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla düzenlenen şampiyonada Tekkeköy’den 2 takım Türkiye finaline yükseldi.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 10., 11. ve 12. sınıflar takımları il finallerinde birinci olarak bölge finallerine katıldı. Bölge finallerinde ise 11. sınıflar ve 12. sınıflar takımı Karadeniz 1’ncisi olarak 20 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Finaller öncesi Koordinatörleri Matematik Öğretmeni Yetkin Danacı eşliğinde çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden öğrenciler, bugün Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın konuğu oldu.

Müdür Uzunlar şampiyonada başarı elde eden Serkan Demirbilek, Abdülmelik Görmüş, Yağmur Ceren Pirçek, Ömer Faruk Zeyrekli, Erhan Erdoğan, Melike Al, Gülbeyaz Odabaş, Arzu Yıldırım, Yusuf İslam Aydın ve Havanur Odabaşı ile okul müdürü Coşkun Yıldız’ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek belge takdim etti.

