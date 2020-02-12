YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tekli: "Mersin ekonomisine personel üretmeyi görev edindik"

Tekli: "Mersin ekonomisine personel üretmeyi görev edindik"

MERSİN HABERLERİ  | 12.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ’Türkiye’nin geleceğinde biz de varız’ projesi kapsamında, 10 okulda kurulan robotik kodlama atölyeleri toplu açılış töreni 75.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ’Türkiye’nin geleceğinde biz de varız’ projesi kapsamında, 10 okulda kurulan robotik kodlama atölyeleri toplu açılış töreni 75. Yıl Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı açılışın törenin ardından 75. Yıl Fen Lisesi’nde öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen protokol üyeleri, robotik kodlama ile ilgili öğrencilerden bilgi aldı. Törende Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli’ye, projeye olan desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Programda konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, çağın, kodlama çağı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Mersin ekonomisine personel üretmeyi görev edindiklerini söyleyen MTOSB Başkanı Tekli, “Robotik kodlama eğitimini MTOSB bünyesinde eğitim veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ile buluşturduk. Okulumuzdaki robotik kodlama grubumuz ABD’ye gidiyor. Bu sene ABD bağlantılı bir yarışmayı Mersin’e kazandırdık. Çocuklarımızın robotik kodlamaya duyduğu heves çok fazla. Yapay zeka dediğimiz ’Endüstri 4.0’da bu teknolojiyi kullanıyor. Gençleri bilim ve teknoloji ile buluşturup bir an önce iş dünyasında yer almalarını hedefliyoruz. OSB’deki firmalar, ’ne kadar mezun olan çocuk varsa bize verin’ diyorlar. Mersin ekonomisine personel üretmek bizlerin görevi. Fabrikalar olmazsa üretim olmaz. Bu açıdan fabrikalarımıza personel yetiştirmek gerekiyor. Gençlerimizin önünü açarak, onların kısa sürede üretime katkı sağlayacak bireyler haline getirmek için OSB olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Ara eleman yetiştirmek için çıktığımız yolda, aranan elemanlar yetiştiriyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda atölyelere ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, atölye sayılarının daha da arttıracaklarını kaydetti.
Programa, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan’ın yanı sıra kent protokolünden bir çok isim katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Mersin Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:27
Öğle
13:01
İkindi
15:58
Akşam
18:24
Yatsı
19:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Asuman Eczanesi
Merkez
Beşyol Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Erikci Eczanesi
Merkez
Gökay Eczanesi
Merkez
Kansu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Güler Duman, Mersin’e geliyor

Güler Duman, Mersin’e geliyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.