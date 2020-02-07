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Tekli: “Sanayicimiz ürettikçe rekorlar devam edecek”

MERSİN HABERLERİ  | 07.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, ocak ayında cumhuriyet tarihi rekoru kırılan ihracat rakamlarının, Türkiye adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Sanayicilerimiz ürettikçe ihracat rakamlarındaki rekorlar artarak devam edecektir” dedi.MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tekli, cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamının gerçekleşmesini değerlendirdi.

Tekli: “Sanayicimiz ürettikçe rekorlar devam edecek”

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, ocak ayında cumhuriyet tarihi rekoru kırılan ihracat rakamlarının, Türkiye adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Sanayicilerimiz ürettikçe ihracat rakamlarındaki rekorlar artarak devam edecektir” dedi.
MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tekli, cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamının gerçekleşmesini değerlendirdi. Bu yılın ocak ayında, Türkiye ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Tekli, “Rakamlar, cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu, ülkemiz adına oldukça önemli bir gelişmedir. Türkiye, her geçen gün daha da büyüyen ekonomisi ile bölgesinin en güçlü ekonomisi olma yolunda hızla ilerliyor. 2020 yılında daha çok çalışıp, 2021 yılında bu rekorun daha da üstüne çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Sanayicilerimiz yatırıma devam ediyor”
MTOSB 3. Bölgeye çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirten Tekli, bu yıl içerisinde burada fabrikaların üretime başlayacağının altını çizdi. Başkan Tekli, “Öncelikle ülkemizin ekonomik verilerine katkı sağlayacak, ihracat rakamlarımızı yükseltecek, daha sonra da kentimiz ekonomisine ve istihdam oranlarına katkı sağlayacak olan markalarımız, 1. ve 2. bölgelerimizdeki sanayicilerimiz ile birlikte, 3. bölgedeki sanayicilerimiz ile de 2020 yılında üretmeye devam edeceğiz. Sanayicilerimiz küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ülke ekonomimize güvenerek yatırım yapmaya devam ediyor. 3. bölgemizin hemen ardından 4. ve 5. bölgelerimiz ile yeni sanayi alanları oluşturacağız. Biz sanayicilerimizin çalışkanlığına ve üretkenliğine güveniyoruz. Bugün organize sanayi bölgelerimizde bulunan birçok sanayicimiz, dünyanın önemli projelerinin çözüm ortağı konumunda. Buradan yaptıkları ihracatlar ile dünyanın birçok yerindeki önemli projelere katkı sağlıyorlar” dedi.

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