Tekman - Erzurum Palandöken yolunu heyelan vurdu

Tekman-Erzurum 10. km’de gelen heyelan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yapımı 2019 da biten ve bir türlü randıman vermeyen Palandöken yolunda şimdi de heyelan oluştu.

Geçtiğimiz yıl aynı yerde heyelan oluşması sebebi ile yaklaşık 40 gün çalışma yapıldı. Söz konusu aynı yer yine heyelana maruz kaldı. Vatandaşlar, "Yıllarca beklediğimiz yol bir türlü bitmek bilmezken geçen yıl bitti ancak peş peşe gelen heyelan bizleri mağdur ediyor. Yetkililere sesleniyoruz buna bir önlem alınmazsa çok tehlike arz ediyor. Yol tamamen kaymış şu an güvenlik şeridini kullanmak zorundayız" dediler.

