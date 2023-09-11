Tekne bakımında elektrik akımına kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 14.00 sıralarında Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, tekne bakımı sırasında Tuna Güzey (44) jeneratördeki elektrik kaçağından dolayı akıma kapıldı. Durumu gören tekne sahibi Ferhat Ketenci (45) de Güzey’i kurtarmak isterken müdahale edince o da akıma kapıldı. Ağır yaralanan Güzey ve Ketenci’yi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuna Güzey, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ferhat Ketenci’nin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



