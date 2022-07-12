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Tekne kazasında yaşamını yitiren iş insanı ve eşinin cenazeleri defnedildi

12.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekne kazasında yaşamını yitiren iş insanı ve eşinin cenazeleri defnedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Ünal Pala ve eşinin cenazeleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde toprağa verildi.

Ünal ve Evrim Pala'nın naaşları, Kahramankazan Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal İymir Mahallesi'ne getirildi.

Çiftin yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından öğle vakti tören düzenlendi.

Mahalle mezarlığının girişinde kılınan cenaze namazlarına, Ünal ve Evrim Pala'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun ile çok sayıda kişi katıldı.

Tekne kazasından yaralı kurtulan ve tedavisinin ardından taburcu edilen çiftin 12 yaşındaki kızları Mina da törende yer aldı.

Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından çiftin yakınları, köy konağının bahçesinde taziyeleri kabul etti.

İş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim (47) ve kızları Mina Pala'nın bulunduğu sürat teknesi dün Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarpmıştı. Bölgeye giden ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Denize savrulan Mina Pala ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
iş insanı kahramankazan tekne

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