Tekne sahipleri "mavi tur" hareketliliği için dış pazarın açılmasını bekliyor

SİNAN ÖZMÜŞ - Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden günübirlik tur teknelerinin sahipleri, dış pazarın açılmasını bekliyor.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu turizm sezonunun başında, Akdeniz'in mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz koyları ıssız kaldı.

Kovid-19 ile mücadelede "yeni normal" olarak adlandırılan döneme girilmesiyle tur tekneleri de 1 Haziran'dan itibaren yeniden denizle buluştu. Tekne sahipleri ise sessizlik yaşanan koyları yeniden şenlendirmek için dış pazarın açılmasını beklemeye başladı.

Her yıl tarih, doğa ve deniz müdavimi binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tur tekneleri, kısıtlamaların esnetilmesiyle kısmen hareketlenen iç turizmden henüz beklenen payı alamadı.

Akdeniz'in koylarına açılmak için yerli turistlerin ilgisini bekleyen tekne sahipleri, bu sezonu kurtarabilmek için hava trafiğinin yeniden başlatılacağının bildirildiği temmuzdan ümitli.

Antalya'nın Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya, Belek, Kundu ve Kaş gibi turistik merkezlerinde demirli bekleyen teknelerin sahipleri, dış pazarın açılmasıyla başta Rus ve Almanlar olmak üzere, diğer Avrupa kaynaklı turistlerin "mavi tur" hareketliliğini başlatacağını düşünüyor.