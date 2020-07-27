YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Teknenin içinde ölü bulundu

Teknenin içinde ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 27.07.2020 14:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası İlçesinde Camikebir Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Balıkçı barınağında, balıkçı teknesinin içinde bir kişi ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, bir kişinin teknenin içinde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Aydın’ın Kuşadası İlçesinde Camikebir Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Balıkçı barınağında, balıkçı teknesinin içinde bir kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, bir kişinin teknenin içinde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 52 yaşındaki Abdulkadir Çümlek isimli kişinin öldüğü tespit edildi. Abdulkadir Çümlek‘in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Aydın Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
06:01
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:29
Yatsı
22:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.