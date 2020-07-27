Teknenin içinde ölü bulundu

Aydın’ın Kuşadası İlçesinde Camikebir Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Balıkçı barınağında, balıkçı teknesinin içinde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin teknenin içinde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 52 yaşındaki Abdulkadir Çümlek isimli kişinin öldüğü tespit edildi. Abdulkadir Çümlek‘in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

