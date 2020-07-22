Teknik destek programı değerlendirme sonuçları açıklandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından,12 Mart’ta ilan edilen ve toplam bütçesi 2 milyon 300 bin TL olan 2020 Yılı Teknik Destek Programına Mayıs-Haziran aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.

BEBKA tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, 2020 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde yapılan 28 başvurudan 12 adet teknik destek talebi başarılı bulundu. Program kapsamında, proje başına 75 bin TL’ye kadar destek sağlanacağı, başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacağı belirtildi.

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında bu dönemde destek almaya hak kazanan projelerin listesine www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir. 2020 Yılı Teknik Destek Programı başvuru süreci Temmuz-Ağustos döneminde devam edecek program 30 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

