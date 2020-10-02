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Teknik Destek Projelerinde imzalar atıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 02.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

KUDAKA 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum’dan destek almaya hak kazanan iki projenin sözleşme protokolleri imzalandı.Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Orman Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Başkanı Tekin Işık katıldı.Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Covid-19 Eğitime Engel Değil” isimli projesi kapsamında, müdürlük bünyesindeki eğitimci ve idarecilere uzaktan (online) eğitim yöntemleri ve uygulamaları üzerine eğitimler verilerek eğitimcilerin ve dolayısıyla öğrencilerin teknolojik yetkinliklerinin artırılması ve Covid-19 pandemisinin eğitim alanındaki etkilerini azaltarak eğitimde devamlılığının sağlanması; Orman Mühendisleri Odası’nın “Ormancılık Uygulamaları” isimli projesi ile de Oda’nın Erzurum şubesine kayıtlı mühendislere bilgi ve iletişim teknolojilerinin ormancılık alanındaki uygulamaları üzerine eğitimler verilerek sektör beşeri sermayesinin mesleki gerekliliklerinin ve yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlanması, Erzurum ilinin ve ülke beşeri kaynaklarının sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

KUDAKA 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum’dan destek almaya hak kazanan iki projenin sözleşme protokolleri imzalandı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Orman Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Başkanı Tekin Işık katıldı.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Covid-19 Eğitime Engel Değil” isimli projesi kapsamında, müdürlük bünyesindeki eğitimci ve idarecilere uzaktan (online) eğitim yöntemleri ve uygulamaları üzerine eğitimler verilerek eğitimcilerin ve dolayısıyla öğrencilerin teknolojik yetkinliklerinin artırılması ve Covid-19 pandemisinin eğitim alanındaki etkilerini azaltarak eğitimde devamlılığının sağlanması; Orman Mühendisleri Odası’nın “Ormancılık Uygulamaları” isimli projesi ile de Oda’nın Erzurum şubesine kayıtlı mühendislere bilgi ve iletişim teknolojilerinin ormancılık alanındaki uygulamaları üzerine eğitimler verilerek sektör beşeri sermayesinin mesleki gerekliliklerinin ve yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlanması, Erzurum ilinin ve ülke beşeri kaynaklarının sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

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