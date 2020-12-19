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Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA HABERLERİ  | 19.12.2020 09:55 | Son Güncelleme

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dumlupınar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçen Dumlupınar, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla" başlıklı karelerine oy verdi.

Dumlupınar, fotoğraflarda emeği geçen AA personeline teşekkür etti.

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