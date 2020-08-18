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Teknik Direktör İncedal’dan Nazilli Belediyespor’a teşekkür mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyespor ile yollarını ayıran Yavuz İncedal, Nazilli Belediyespor’a teşekkür etti.

Teknik Direktör İncedal’dan Nazilli Belediyespor’a teşekkür mesajı

Nazilli Belediyespor ile yollarını ayıran Yavuz İncedal, Nazilli Belediyespor’a teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde ailevi sebeplerden dolayı TFF 3.Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz İncedal, kulüpten ayrılmıştı. Yaşanan ayrılığın ardından Teknik Direktör İncedal, Nazilli Belediyespor’a teşekkür etti.

Nazilli Belediyespor’a hizmet ettiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Teknik Direktör Yavuz İncedal, “2019-2020 sezonunda değerli bir kulüp olarak gördüğüm Nazilli Belediyespor kulübüne hizmet etme nailine eriştiğim için mutluyum. 2020-2021 Sezonu içinde çalışma planı yaptığımız süreçte, gerek pandemi sürecinin uzaması gerekse çocuklarımın eğitiminden dolayı Ankara veya Ankara’ya yakın bir yerde çalışma kararı aldım. Kararıma anlayış gösteren Kulüp Onursal ve Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a, Kulüp Başkanımız Soner Yelkovan’a çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan beye, değerli kulüp başkanlarımızla, yönetim kurulumuza, İdari Sportif Direktörümüz, Kulüp personeli ve çalışanlarımıza Nazilli’de görev yapan basın mensuplarımıza ve ayrıca güzel insanlarla dolu beni bağırlarına basan büyük Nazilli Belediyespor taraftarına canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuşarak Nazilli Belediyespor’a yeni sezonda başarılar diledi.

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