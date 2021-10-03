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Teknik Direktör Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı

03.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Türkiye'de güzel tesis ve statların olduğunu belirterek, "Bunca imkan varken kendi gençlerimizi de spora, futbola kazandırmalıyız. Yabancı oyuncu konusunda bir tutarlılık olmalı." ifadesini kullandı.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında belediye meclis salonunda düzenlenen söyleşiye katılan Vural, "İnadım İnat" kitabını imzaladı.

TRT sunucusu Erdoğan Arıkan'ın da katıldığı programda konuşan Vural, futbolun birleştirici bir güç olduğunu ifade etti.

Futbolun hiçbir zaman 22 kişinin top peşinde koştuğu bir olay olmadığını vurgulayan Vural, "Futbol, sosyal yönleriyle insanları ortak paydalar etrafında buluşturan önemli bir spordur. Türkiye'de insanların futbola olan tutkusunu hepimiz iyi biliyoruz. Bu tutku bizleri ayrıştırmamalı, aksine birliğe ve beraberliğe davet etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Vural, son 20 yılda spora önemli yatırımların gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oldukça güzel spor tesisleri inşa edildi. Avrupa'nın en iyi statları arasında gösterilecek statlarımız var. Bunca imkan varken kendi gençlerimizi de spora, futbola kazandırmalıyız. Yabancı oyuncu konusunda bir tutarlılık olmalı, öz kaynaklarını tanıyan ve bunları kazanıma dönüştüren bir sistem inşa etmeliyiz. Bu, ülkemiz futbolu adına en büyük yatırım olacaktır."

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Yılmaz Vural'ın katılımından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. ​​​​​​​Söyleşi sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Vural'a kara kalem portresini hediye etti.

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