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“Teknik eğitim kolunuzda bilezik"

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem okuduğu hem de öğretmenlik yaptığı Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer günleri programına konuşmacı olarak katıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem okuduğu hem de öğretmenlik yaptığı Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer günleri programına konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Yalçın, “Burada aldığınız teknik eğitim kolunuzda altın bileziktir.” dedi.
Öğrenciler Başkan Yalçın’ı okul girişinde çiçeklerle karşıladı. Salona girişinde de alkışlanan Başkan Yalçın’ın konferansından önce konuşan okul müdürü Tekin Alpaslan, yıllar önce mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya gelmesinden dolayı kendisine teşekkür etti.
Başkan Yalçın da 44 yıl önce eğitim gördüğü okulda öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Sevgili öğrenciler, sizlerle böyle bir söyleşiyi düzenleyen idarecilere teşekkür ediyorum. Sizinle buluşmak ayrı bir keyif. Büyüklerimiz ‘gençliği olmayanın geleceği olmaz’ der. Sizler bizim geleceğimizsiniz.” diye konuştu.
Öğrencilere teknik liseyi tercih etmelerinden dolayı kutlayan Başkan Yalçın şöyle konuştu: “Bu okulu tercih etmeniz şu anlama geliyor: Ben kendim, milletim ve devletim için, geçmişim ve geleceğim için her zaman bileğimle yüreğimle çalışmaya azmettim. Bunun için de her zaman hazırım. Bu nedenle sizleri kutluyorum. Çünkü bu okuldan mezun olanlar çok iyi yetişiyor.”
“BU OKULUN HER ZAMAN FAYDASINI GÖRECEKSİNİZ”
Konuşmasında hayatından kesitler de anlatan Başkan Yalçın, “Neden başarılı oldum? Buradan aldığım teknik eğitim sayesinde. Şunun altını çizerek söylüyorum: Ne iş yaparsanız yapın burada aldığınız teknik eğitimin her zaman faydasını göreceksiniz. Teknik eğitim her zaman için kolunuzda bir altın bilezik.” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Yalçın, “Günümüzde artık büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yiyor. Bu bakımdan kim bilimde, sanayide, teknolojide önde gider, o başarılı olur. Bugün dünyada çok çalışanlarla daha çok çalışanlar arasında bir rekabet var. O yüzden siz güzel bir okuldan temelinizi atmışsınız. Sonrasında da sizlerin iyi yerlere geleceğinize eminim.” şeklinde konuştu.
Program soru cevap kısmıyla sona ererken, öğrenciler Başkan Yalçın’ı yine alkışlarla uğurladı.

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