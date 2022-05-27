TeknoClub 1 yaşında

İSTANBUL (AA) - Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub’ın 1’inci yılını kampanya fırsatlarıyla kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın "Herkes için Teknoloji" misyonuyla hayata geçirdiği sadakat programı TeknoClub, 1’inci yılını doldurdu.

Teknosa, üyelerine ayrıcalıklarla dolu bir dünyanın kapılarını açan TeknoClub’ın 1’inci yılına özel avantajlı kampanya fırsatları sunuyor. 1. yıl kutlamaları kapsamında tüm TeknoClub üyeleri 26 Mayıs-6 Haziran'da 1.000 TL’ye varan indirim fırsatından yararlanabilecek.

Kampanya süresince toplam 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL, 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL, 15 bin TL ve üzeri alışverişlerde de 1.000 TL indirim hediye ediliyor.

Kazanılan bu indirimler, 10 Haziran-30 Haziran arasında, Babalar Günü’nü de kapsayacak şekilde tüm Teknosa mağazalarında ve Teknosa.com’da satıcısı Teknosa olan ürünlerde geçerli oluyor. 250 TL, 500 TL ve 1.000 TL indirimler sırasıyla 1.000 TL, 2 bin TL ve 4 bin TL ve üzeri alışverişlerde kullanılıyor.

Verilen bilgiye göre, TeknoClub üyeleri, harcamaları oranında bir üst üyeliğe geçerek, daha çok avantajdan yararlanabiliyor.

TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olan müşteriler, avantajlı kampanyalar, doğum gününe özel ve 3’üncü parti markalarda geçerli indirimlerin yanı sıra ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara sahip oluyor.

