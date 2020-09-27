GAZİANTEP (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2020" tamamlandı.

Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen organizasyonların tamamlanması ve dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve diğer protokol üyeleri, organizasyonda görev alanlarla fuar alanında buluştu.

Selçuk Bayraktar, yaptığı konuşmada, bugün Gaziantep'te üçüncüsünü düzenledikleri TEKNOFEST'i tamamladıklarını ifade etti.

Bir taraftan TEKNOFEST'i düzenledikleri için mutlu olduklarını, bir yandan da sona geldikleri için buruk olduklarını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu: