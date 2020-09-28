TEKNOFEST 2020'de Bahçeşehir Koleji'ne 6 ödül

İSTANBUL(AA) - Bahçeşehir Koleji, 5 kampüsten toplam 41 öğrenci ve 17 proje ile katılım sağladığı TEKNOFEST 2020'de 6 ödüle layık görüldü.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, geleceği şekillendiren en önemli platformlardan birisi olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu yılki adresi Gaziantep oldu. Festival, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getiriyor. Kıyasıya rekabetin olduğu festivalde, bu yıl 100 bin genç, 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdı.

Teknoloji üreten bir Türkiye için bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'e bu yıl Bahçeşehir Koleji öğrencileri damga vurdu.

Bahçeşehir Koleji, 5 kampüsten toplam 41 öğrenci ve 17 proje ile katılım sağladığı TEKNOFEST 2020'de 6 ödül kazandı.

Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi "DrDır10" takımı, TEKNOFEST 2020'de Uçan Araba Tasarım Yarışması serbest kategoride Türkiye birincisi oldu. Takıma ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Festivale biyoteknoloji alanında katılan Ankara 50. Yıl Anadolu Lisesi "Bombyx Mori" takımı online gerçekleştirdikleri jüri sunumu sonucunda "Fikir" kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.