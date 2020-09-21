YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Teknofest 2020’de Samsun’dan 2 proje finalde

Teknofest 2020’de Samsun’dan 2 proje finalde

SAMSUN HABERLERİ  | 21.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2020’ye Samsun’da 2 proje finale kaldı.Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen Teknofest 2020’de Samsun’dan 2 proje finale kaldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2020’ye Samsun’da 2 proje finale kaldı.
Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen Teknofest 2020’de Samsun’dan 2 proje finale kaldı. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nin(SSBL) 8 projesi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2020’ye kabul edilerek ikinci aşamaya geçme hakkı kazanmıştı. İkinci aşamaya geçen 8 projeden 2 tanesi ikinci aşamayı da geçerek finale kalmaya hak kazandı. İlk proje olan insanlık yararına teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde görme engelli bireylerin normal yazıları okuyamaması üzerine bir çalışma yapıldı. Braille dönüştürülmemiş yazılar bu proje sayesinde görme engelli bireylere sesli bir şekilde çevrildi. İkinci projede ise çevre ve enerji teknolojileri yarışmasındaki akıllı geri dönüşüm, evsel atıkların ilk aşamada cinslerine göre ayrılmasını hedeflendi.
SSBL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adem Ünlü, “Okul olarak Tasarım Beceri Atölyemiz kurulduktan sonra en önemli gündemlerimizden biri 2020’de Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest’e mümkün olduğunca çok proje göndermekti. Buradaki en önemli motivasyonumuz, Millî Eğitim Bakanlığımızın kurmuş olduğu atölye ve elimizdeki fırsatlar oldu. Öğretmen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi Teknofest’e mümkün olduğunca çok proje başvurusu yapılması için teşvik ettik. Yoğun mesai sonucunda Teknofest 2020’ye toplam 11 proje başvurusu yaptık ve 8 projemiz ikinci aşamaya geçti. 8 projeden de 2 tanesi finale kalmaya hak kazandı. Bu gerçekten çok büyük başarı ve onur” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Samsun Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:14
Öğle
12:33
İkindi
15:58
Akşam
18:41
Yatsı
20:02

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
Dilek Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Ilkadim
Bartu Eczanesi
Atakum
Esra Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.