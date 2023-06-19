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TEKNOFEST başvuruları için 100 bin lira destek sağlanacak

19.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, müjdeyi verdi, öğrencilere TEKNOFEST başvuruları için maddi destek sağlanacak.

TEKNOFEST başvuruları için 100 bin lira destek sağlanacak

BŞEÜ, öğrencilere 2024 TEKNOFEST başvuruları için 100 bin liraya kadar maddi destek sağlayacak. ‘Takımını Kur, Projeni Belirle, Üniversiteni Teknofest’te Temsil Et’ sloganıyla hayata geçirilecek olan destek projesi, üniversite tarafından uygun görülen projelere destek sağlanacak.

Rektörümüz Beydemir, ilgili desteklerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında duyurulacak destek duyurusuyla başlayacağını belirtti. Beydemir, "Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin TEKNOFEST projelerini üniversite olarak destekleyeceğiz. TEKNOFEST İcra Kurulu Üyelerini üniversitemize davet ederek yüz yüze veya çevrimiçi tanıtım söyleşileri düzenleyeceğiz. 2024 TEKNOFEST’te üniversitemizi en iyi şekilde temsil edecek ve ülkemizin geleceğine öncülük edecek projeleri 100 bin liraya kadar destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK"

Rektör Beydemir, proje başvurularının değerlendirilmesi için bir "TEKNOFEST Değerlendirme Komisyonu" oluşturulacağını belirtti ve komisyonda Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü ve alanında uzman akademisyenlerin yer alacağını ifade etti. Beydemir, "Proje başvurusu geçer not alan projede, prototip üretimi gibi proje çıktısının oluşturulabilmesi için belgelendirme şartıyla destek verilecektir. Ayrıca öğrencilerin çalışmalarını üniversite ortamında gerçekleştirebilmesi için atölye desteği de sağlanacaktır” dedi.

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