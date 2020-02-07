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TEKNOFEST için başvurularda sona yaklaşılıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST için başvurular devam ediyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST için başvurular devam ediyor. Festival, bu sene ilk defa İstanbul dışında Gaziantep’te gerçekleştirilecek. 22-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan festival için son başvuru tarihi 28 Şubat.
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST bu yıl Gaziantep’te yapılacak. Geri sayımın başladığı teknoloji şöleninde bu sene 23 farklı kategoride takımlar mücadele edecek. Yarışmalara katılmak isteyen takımların son başvuru tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi. Başvurular, “www.teknofest.org” sitesinden yapılabilecek.
3 milyon TL üzeri ödül, 4 milyon TL destek
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Bu yıl yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek. Başarılı olacak takımlar için 3 Milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.
Farklı katagoriler farklı yarışmalar
Bu yıl kategori alanında geçtiğimiz yıldan farklı olarak, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacak.
Yarışmalar ise ilkokul ve ortaokul öğrencileri için İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Uçan Araba Tasarım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması World Drone Cup, Hack Zeugma
Lise öğrencileri için İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Uçan Araba Tasarım Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Robotik Yarışmaları, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, World Drone Cup, Hack Zeugma.
Üniversite ve üzeri için ise İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Uçan Araba Tasarım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Hack Zeugma, World Drone Cup, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Tübitak Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması, Model Uydu Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması, Sürü İHA Simülasyon Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması ve Travel Hackathon şeklinde olacak.

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