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TEKNOFEST İzmir'i 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti

02.10.2023 07:12 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bugün sona eren uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'i, 1 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren organizasyonun tamamlanmasının ardından TEKNOFEST sosyal medya hesabından, ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "TEKNOFEST 2023'ün finalini güzel İzmir'de yaptık. TEKNOFEST İzmir'de 5 gün boyunca 1 milyon 100 bin kişi bizlerleydi. Bu yolculukta bize yol arkadaşı olan tüm ziyaretçilerimize teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 4,6 MİLYON ZİYARETÇİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere, toplam 4,6 milyon kişinin katıldığını kaydetti.

İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyonun yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Bayraktar, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük etkinliği olan TEKNOFEST'e 125 paydaş kurum ile birlikte imza atıldı. Milletimiz akın akın yitik sevdası, milli teknoloji hamlesine koştu. Seneye TEKNOFEST 2024'te görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı. İzmir etabı ise 27 Eylül'de başlamış ve bugün sona ermişti.

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