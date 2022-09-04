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TEKNOFEST KARADENİZ'i 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti

04.09.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ'i 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'i 5 günde 650 bin kişi gezdi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin kişinin gezdiği festivali, dördüncü gün 105 bin, beşinci gün ise 220 bin kişi ziyaret etti. Böylece TEKNOFEST KARADENİZ'i 5. gün sonunda gezenlerin sayısı 650 bine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da festivale katılarak, yarışmacıları ödüllendirdi.

TEKNOFEST, geride kalan 5 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde Bayraktar Teknoloji'nin ürettiği Akıncı ve Bayraktar TB2 insansız savaş araçları, yerli Atak helikopterleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın muhteşem akrobasi uçuşları da gerçekleştirildi.

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Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
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