TEKNOFEST, üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerindeki öğrencilerin de ilgisini çekiyor

Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Kartal Güngör danışmanlığındaki Havacılık Topluluğu üyeleri Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Furkan Ege Öztürk ile Hatice Hilal Çinkaya, Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencisi Samet Elmacı, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Elif Müge Atlı, Felsefe Bölümü öğrencisi Emin Göncü'nün oluşturduğu AHBVÜ İHA Takımı, yaklaşık 6 aylık çalışmayla yangın söndürme işleminin yapılabileceği İHA geliştirdi.

GAZİANTEP (AA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin sosyal bilimler bölümleri nde eğitim alan bir grup öğrenci, hazırladıkları İHA projesiyle ağırlıklı olarak mühendislik öğrencilerinin katıldığı ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yarışmanın mutluluğunu yaşıyor.

AHBVÜ İHA Takımı, mühendislik öğrencilerinin arasında sosyal bilimciler olarak yarışlarda boy göstermenin heyecanın yaşıyor.

Doç. Dr. Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinde Havacılık Topluluğunca eğitim ve söyleşiler yapıldığını ifade eden Güngör, "İlk defa TEKNOFEST gibi bir yarışa katıldık. Takımdaki öğrencilerimiz hobi olarak uğraşıyor ve mühendislik dışındaki farklı bölümlerde okuyorlar. Öğrencilerimiz TEKNOFEST'te katılmayı çok istedi." dedi.

Güngör, TEKNOFEST'in kendileri için büyük bir fırsat olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Sosyal bilimler alanındaki istekli öğrencilerin de bu alanda bir şeylerin üretebileceğini göstermek açısından TEKNOFEST büyük bir fırsat oldu. Sosyal bilimler öğrencileri olması onlara büyük bir zorluk getirmedi. Öğrencilerimizin motivasyonları çok yüksek ve bunu bir tutku olarak yapıyorlar. Öğrencilerimiz, sürekli forum ve alandaki çalışmaları takip ediyor. Dolasıyla pek zorluk yaşamadık. Böyle büyük bir festivale kabul edildiğimiz için çok teşekkür ediyoruz."