YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı

TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020 tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020 tamamlandı. 21 kategoride yarışan 5 bin yarışmacı, Gaziantep’in ev sahipliğinden memnun kaldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 24-27 Eylül tarihleri arasında ilk defa İstanbul dışında Gaziantep’te gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 sonlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan festivalde yarışan 5 bin yarışmacı Gaziantep’ten memnun ayrıldı. Organizasyon, yemekler ve şehrin güzellikleriyle hayran kaldıklarını belirten yarışmacılar, şehrin TEKNOFEST’e çok iyi hazırlandığını, kalacak yerlerin ve yarışma ortamının iyiliğini vurguladılar. Yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle bu sene ziyaretçi kabul edilmeyen festivalde sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında sıkı tedbirler uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da katıldığı festivalde Türkiye’nin farklı illerden gelen binlerce ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi, 1 sene uğraştıkları projeleriyle dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

"Gaziantep TEKNOFEST ruhuna uygun bir şehir”
Algan Teknoloji Takımı lideri ve Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Enes Fevzi Çiçekli, TEKNOFEST 2020’ye yaklaşık 1 senedir hazırlandıklarını dile getirerek, "Geçen sene İstanbul’da yarıştık. Bu sene Tarım Teknolojileri kategorisinde, eğimli arazilerde tarım için kullanılacak bir araç yaptık. Gaziantep çok güzel ve TEKNOFEST ruhuna uygun bir şehir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bu ortam ve imkânları sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

“Kent bu işi benimsemiş”
Trabzon Dene-Yap Atölyesi eğitmenlerinden Ali Gözükara ise takımında bulunan lise öğrencilerinin bu festivale 1 buçuk yıldır hazırlandıklarını belirterek, "İnsansız Sualtı Sistemleri’nde temel kategoride yarıştık. Raporlama çalışmalarını tamamlayıp finale kaldık. Şehir bu işi benimsemiş. Gerçekten hazırlıkları gayet güzeldi. 3 yıldır değişik takımlarla festivale katılıyoruz burası bir başka hazırlamış. Hem yemekler, hem ortamlar çok güzel insanlar sıcak karşılıyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni ve Gaziantep Valiliği’ni tebrik ediyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Sivasspor'dan MKE Ankaragücü futbolcusu Bolingi için "geçmiş olsun" mesajı
Sivasspor'dan MKE Ankaragücü futbolcusu Bolingi için "geçmiş olsun" mesajı

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:16
Öğle
12:26
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Osmanlı Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Derman Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gaziantep’te TEKNOFEST heyecanı
Gaziantep’te TEKNOFEST heyecanı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Ressam Mustafa Kösoğlu, 24. kişisel resim sergisini açtı
Ressam Mustafa Kösoğlu, 24. kişisel resim sergisini açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.