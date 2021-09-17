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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yarışmacı gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı

17.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan Bayraktar, sanatçı Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle "Konum atın geliyorum gençler" karşılığını vererek mücadelenin dördüncü gününde yarışmacılarla bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sanatçı Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle "Konum atın geliyorum gençler" karşılığını vererek mücadelenin dördüncü gününde yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde devam eden Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda Bayraktar, gençlerle bir araya geldi.

Yarışmacı gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan Bayraktar, Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle karşılık vererek "Konum atın geliyorum gençler" dedi.

Sosyal medya ortamında başlayan mesajlaşma Bilişim Vadisi’nde sona erdi. Bayraktar, yarışmanın dördüncü gününde Bilişim Vadisi'ne gelerek gençlerin heyecanına ortak oldu.

Yarışmada Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Takımların talebi üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin "Racing Driverless" aracı için geri sayımla yarışı başlattı.

- "Otomotivdeki en büyük devrim, şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden dönüyor"

Ziyaretin ardından yaptığı açıklama yapan Bayraktar, ilk defa TEKNOFEST 2018'de düzenledikleri yarışmanın yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini dile getirdi.

Bayraktar, bu yıl da TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN desteğiyle yarışmanın dünya çapında bir noktaya geldiğine ifade etti. Bu yıl tam görev yapan takımların olduğunu belirten Bayraktar, aracın trafiğe benzeyen bir parkurda trafik işaretlerini takip ederek otomatik şekilde park edip görevi başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bayraktar, otomotivdeki en büyük devrimin şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden döndüğünü dile getirerek, "Hatta en büyük katma değer, akıllı araç teknolojileri üzerinden üretiliyor. Dünya, araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli olduğu bir döneme doğru gidiyor. Bu süreçte en önemli konu insan kaynağı. Genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini, önemli başarılara imza atacağını değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, TEKNOFEST'in geometrik artışla büyüdüğünü aktararak, "İlk yıl yarışmaya 20 bin öğrenci başvurdu. İkinci yıl bu 50 bin oldu. Sonra 100 bin oldu, bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci başvurdu. 45 binden fazla takım başvurdu. Bu gelecek adına çok umut verici bir tablo. Dünyada teknoloji geliştirme ekosistemi deniyor, teknoloji geliştirme tarlası aslında. Türkiye bunu iyice çapalıyor, sürekli tohum atıyor ve çok iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bu ivmeyi devam ettirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

- "Katılım her yıl artıyor"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da düzenledikleri yarışmaya katılımın her yıl arttığını dile getirerek ilk önce 8 araçla başladıkları organizasyona bu yıl 36 aracın katıldığını kaydetti.

Yarışmaya her yıl yüzde 100 artış olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, "Bundan daha güzeli ise takımların başarısı da gittikçe yükseliyor. Bu yıl ilk defa iki aracımız parkuru tam görevle tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Robotaksi yarışması, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi amaçlıyor"

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne oluyor. 13 Eylül'den bu yana Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlarda genç yetenekler hünerlerini sergiliyor.

Robotaksi yarışması, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi amaçlıyor. Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Bu sene özgün araç ve hazır araç kategorilerinde düzenlenen yarışlarda takımlarda gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması bekleniyor.

Takımlar, şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergiliyor. Yarışmada, kurallara uygun olarak yolcu alma, yolcu indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılacak.

Yarışma bugün sona erecek.

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