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Teknofest’e hazırlanan ekibe Rektör’den ziyaret

DÜZCE HABERLERİ  | 18.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

2020 yarışmalarına hazırlanan Mekatronik Teknolojileri (Mekatek) Topluluğu yarışma ekip üyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.Rektör Prof.

2020 yarışmalarına hazırlanan Mekatronik Teknolojileri (Mekatek) Topluluğu yarışma ekip üyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, Arş. Gör. Melih Aktaş eşlik etti. TEKNOFEST için hazırlıklarını sürdüren Düzce Üniversitesi Mekatek Öğrenci Topluluğu’nu çalışma ortamında ziyaret ederek, öğrencilere moral ve destek veren Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, topluluk üyelerinin çalışmalarını yerinde gördü. Öğrencilerin bu tür organizasyonlarda yer almasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yarışmaya katılacak olan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Düzce Üniversitesi Mekatek Topluluğu; Teknofest Yarışmalarında “Robotaksi Binek Otonom Yarışması”na sorumlu akademik personellerin öncülüğünde 11 öğrenci ile hazırlanıyor. Farklı kategorilerde düzenlenen yarış organizasyonları; alternatif enerji ile çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca yarışmaya katılan ekiplerin deneyim kazanma şansı yakalarken geniş katılımla gerçekleştirilen bu organizasyonlar, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda ülke genelinde farkındalığın artırıyor.

Ayrıca Düzce Üniversitesi; Türksat A.Ş. tarafından düzenlenen “Teknofest V. Türksat Model Uydu Yarışması”na DÜ-SAT ve MEKATEK-1 isimli farklı 2 takım halinde sorumlu 2 öğretim üyesi ve 11 ekip öğrencisi ile katılım sağlayacak. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması, bir uzay/uydu projesini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlandı. Proje, Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir uzay/uydu projesinin tüm yönlerini içeriyor. Yarışma; telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılamak, otonom yapı sağlamak ve disiplinler arası çalışan bir sistem geliştirmek gibi özellikleriyle gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde tasarlandı. Gaziantep Havalimanında 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir ülkeye dönüşmesini temel hedef olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

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