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TEKNOFEST’te Balıkesir rüzgarı esecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Gaziantep’te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finallerinde Balıkesir’i temsil edecek olan Şehit Prof.

Gaziantep’te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finallerinde Balıkesir’i temsil edecek olan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’la bir araya geldi”
23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finallerinde 16 proje ile ilimizi temsil edecek, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerini Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız kabul etti.
Son çağrı döneminde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline çeşitli kategorilerde hazırlanan 41 projede, 11 öğretmenin danışmanlığında 83 öğrenci ile proje başvurusunda bulunan Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi; “İnsanlık Yararına Teknolojiler” kategorisinde 14 proje, “Eğitim Teknolojileri “ kategorisinde 1 proje ve “Uçan Araba” kategorisinde 1 proje olmak üzere toplam 16 proje ile finallere katılmaya hak kazandı. Finale kalan 16 proje ile 9 danışman öğretmen ve 29 öğrenci Gaziantep’teki finallerde temsil edecek hem de birinciliği elde etmek için yarışacak.
Gerçekleşen ziyarette Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerinden finallerde ilimizi temsil edecek projeler hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirip TEKNOFEST finallerinde öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diledi.

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