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TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden ekip Ekinci’yi ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden Sümer Fen Lisesi öğrencileri, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi ziyaret etti.Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST yarışmasında Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasında Sümer Fen Lisesi, Kayseri’yi temsil etti.

TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden ekip Ekinci’yi ziyaret etti

Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden Sümer Fen Lisesi öğrencileri, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi ziyaret etti.
Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST yarışmasında Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasında Sümer Fen Lisesi, Kayseri’yi temsil etti. Kayseri’yi temsil eden ekip, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi makamında ziyaret etti.
Yarışmada Kayseri’yi başarı ile temsil eden Sümer Fen Lisesi ekibi, insansız ava aracı projesi hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye bilgi verdi.

TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden ekip Ekinci’yi ziyaret etti

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Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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