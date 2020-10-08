Teknofest’te ödül kazanan öğrencilerden Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TEKNOFEST 2020 Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Malatya’ya birincilik ve ikincilik getiren öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

2020 Teknoloji festivalinde, Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Ebabil’ Takımı Sabit Kanat Uçuşunda Türkiye birincisi olurken, Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi ‘Anatolia’ takımı ise ‘Huma’ isimli uçan arabayla tasarımıyla ikinciliği layık görüldü.

“300 takım arasında birinci olduk”

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı danışman öğretmenleri Mehmet Bozdağ ve Hakan Aras, “16 -20 Eylül tarihleri arasında yapılan TEKNOFEST’in en prestijli dalı olan ‘İnsansız Hava Araçları’ lise kategorisinde yapılan yarışmada öğrencilerimiz yaklaşık 300 takım arasında yapılan elemeler sonucu Türkiye çapında birincilik elde etmiştir. Yanılmıyorsam ilk defa bu şekilde Malatya’mızın ismini duyurmuş olduk. Bu da bize nasip oldu bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Eskişehir sivil havacılık konusunda Türkiye’de önemli bir il. Bu ilimizin okullarını, imkânları bayağı fazla olan özel okulları geride bırakmayı başardık. ‘İnsansız Hava Araçları’ kategorisinde Türkiye birinciliği ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer katılımcıların ellerinden alarak Malatya’mıza getirmenin gururu içerisindeyiz” ifadelerini kullanarak yarışma sürecindeki çalışmalar hakkında bilgiler aktardılar.

‘Huma’ isimli ‘Uçan Araba Tasarım’ yarışmasında Lise kategorisinde yarışmaya katılarak Türkiye ikincisi olan Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi ‘Anatolia’ takımına ise Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Okul Müdürü Nuri Yanbay eşlik etti.