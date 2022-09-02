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TEKNOFEST'te otonom araç kategorisindeki tek liseli takımın hedefi birincilik

02.09.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST'te otonom araç kategorisindeki tek liseli takımın hedefi birincilik

MUSTAFA ÇAVUŞ - Lise öğrencilerince geliştirilen, güneş enerjisiyle şarj olan otonom otomobil, TEKNOFEST KARADENİZ'de birincilik hedefliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Zonguldak Prof. Dr. Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 4 ayda yaptıkları otonom otomobil "OGACA" ile TEKNOFEST'te kategorilerinde 14 takım arasında tek liseli takım olarak yarışıyor.

Takım kaptanı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Naz Turgut, AA muhabirine, araçlarını tamamen yerli olarak ürettiklerini söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'de otonom araç kategorisinde finale kalan tek liseli takım olduklarına işaret eden Turgut, "Aracımızın en önemli özelliği güneş paneli. Güneş bedavaydı, 'kullanalım' dedik. Aracı tamamen kendimiz tasarladık." dedi.

Takımlarının 15 kişiden oluştuğunu belirten Turgut, "Zonguldak'ta 7 farklı meslek lisesi, Anadolu ve fen lisesinden arkadaşlarımız var. Bu da bize teknik ve rapor konusunda büyük avantaj sağladı." ifadesini kullandı.

Takımda bulunan öğrencilerden Ömer Ali Kalfa ise araçlarının güneş panelleri ile şarj olduğunu anlatarak, "Bu özellik yarışmaya katılan birçok araçta yok. Araçta olan manuel joyistik ile otonom ve manuel arasında geçiş yapılıyor. Aracımız 2 saat şarj ile 30 kilometre yol gidiyor." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Umut Sarıkaya da araçlarına 25 bin trafik tabelası verisini yüklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"25 bin fotoğraflı tabela veri sistemi oluşturduk. Araç ile veri sisteminde yüzde 96'lık doğru sonuç alabiliyoruz. Böylece aracımız yüksek derece doğru dönüşler yapabiliyor. Trafik ışıklarında yüzde 99'luk doğruluğa ulaştık."

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Anahtar Kelimeler:
Samsun güneş enerjisi otonom araç

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