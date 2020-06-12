Teknofest’te SUBÜ’den 11 takım yer alacak

SUBÜ bünyesindeki 11 takım Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest öncesinde ön elemeyi geçmeyi başardı. Takımlarla bir araya gelen Rektör Sarıbıyık yarışmaya hazırlık aşamasında ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade ederken, Teknoloji Fakültesi Dekanı Yusuf Çay öğrencilerin enerji ve özverisinin en büyük güç olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan Teknofest’e katılmak için ön elemeyi geçen 11 takımla online olarak bir araya geldi. Toplantıda SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Çalışkan ile takımların danışmanı olan akademisyenler de yer aldı. SUBÜ’nün henüz 2.yılını tamamlamasına rağmen kısa sürede birçok yarışmada ciddi başarılar elde ettiğini belirten Rektör Sarıbıyık, Teknofest’te de büyük başarılar elde edeceklerine ve öğrencilerin gelişimine ciddi katkılar sağlanacağına inandığını vurguladı.

Her türlü desteği sağlayacağız

Öğrencilerin pandemi sürecine rağmen fayda üretmek için çabalamalarının önemine değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Mottomuz ‘Bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite’. Doğal olarak iş üreten ve bir şeyler ortaya koyan bir yapımız olması gerekiyor. İnşallah üniversitemizi, fakültemizi ve dahil olduğunuz takımı Teknofest’te en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Takımlarda tecrübe aktarımı oldukça önemli. Hocalarımız sizlere, sizler de alt sınıflardan takımınıza katılan arkadaşlarınıza yardımcı olacaksınız. Rektörlüğümüz ve dekanlığımız arkanızda. Elimizden geleni yaparak size destek olacağız. Atölye ve laboratuvarlar yetersiz kalırsa gerektiğinde sektörle de irtibata geçerek ihtiyaçlarınızı karşılayacağız” diye konuştu.