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Teknofest’te SUBÜ’den 11 takım yer alacak

SAKARYA HABERLERİ  | 12.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

SUBÜ bünyesindeki 11 takım Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest öncesinde ön elemeyi geçmeyi başardı.

Teknofest’te SUBÜ’den 11 takım yer alacak

SUBÜ bünyesindeki 11 takım Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest öncesinde ön elemeyi geçmeyi başardı. Takımlarla bir araya gelen Rektör Sarıbıyık yarışmaya hazırlık aşamasında ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade ederken, Teknoloji Fakültesi Dekanı Yusuf Çay öğrencilerin enerji ve özverisinin en büyük güç olduğunu söyledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan Teknofest’e katılmak için ön elemeyi geçen 11 takımla online olarak bir araya geldi. Toplantıda SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Çalışkan ile takımların danışmanı olan akademisyenler de yer aldı. SUBÜ’nün henüz 2.yılını tamamlamasına rağmen kısa sürede birçok yarışmada ciddi başarılar elde ettiğini belirten Rektör Sarıbıyık, Teknofest’te de büyük başarılar elde edeceklerine ve öğrencilerin gelişimine ciddi katkılar sağlanacağına inandığını vurguladı.

Her türlü desteği sağlayacağız
Öğrencilerin pandemi sürecine rağmen fayda üretmek için çabalamalarının önemine değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Mottomuz ‘Bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite’. Doğal olarak iş üreten ve bir şeyler ortaya koyan bir yapımız olması gerekiyor. İnşallah üniversitemizi, fakültemizi ve dahil olduğunuz takımı Teknofest’te en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Takımlarda tecrübe aktarımı oldukça önemli. Hocalarımız sizlere, sizler de alt sınıflardan takımınıza katılan arkadaşlarınıza yardımcı olacaksınız. Rektörlüğümüz ve dekanlığımız arkanızda. Elimizden geleni yaparak size destek olacağız. Atölye ve laboratuvarlar yetersiz kalırsa gerektiğinde sektörle de irtibata geçerek ihtiyaçlarınızı karşılayacağız” diye konuştu.

Ekollerin temelini atacaksınız
Takım kaptanlarıyla tek tek tanışan ve takımlara ilişkin bilgileri alan Rektör Sarıbıyık, “Şehir dışındaki öğrencilerimizin bulundukları şehirlerde çalışabilmeleri için de imkân dahilinde ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Zor dönemde gösterdiğiniz bu fedakârlıklar geleceğiniz adına oldukça önemli. Gerçekten çalışarak elde edilen başarıların arkasında dönüp baktığınız zaman büyük fedakarlıkların yer aldığını görüyorsunuz. Bu da hayatınızın sonuna kadar size iç ferahlığı sağlıyor. Kısa sürede büyük başarılar elde eden bir üniversitenin öğrencileri olarak sizlerin de yeni başarılara imza atacağınıza ve önemli ekollerin temellerini atarak arkanızdan gelecek arkadaşlarınıza emaneti en güzel şekilde teslim edeceğinize inancım tam” şeklinde konuştu.

Daha büyük işler yapacağız
Son yıllarda Teknoloji Fakültesi’nin adını sık sık duyurduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Yusuf Çay, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen Teknofest’te imkanlarımız dahilinde önemli başarılar elde ettik. Bu yıl 11 takım ve daha fazla öğrencimizle projeye katılarak daha büyük işler yapacağız. En büyük gücümüz sizlerin enerjisi ve özverisi. Böylelikle bir şeyler ortaya çıkıyor ve bir yerlere geliyoruz. Bilgi ve fikirleriyle sizlere destek olan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden bir öğrencimiz Türkiye’nin ilk online robotik kodlama yarışmasında birinci oldu. Sizden de aynı başarıları bekliyoruz. Her türlü desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Teknofest’te SUBÜ’den 11 takım yer alacak

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