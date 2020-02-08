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Teknoloji bağımlılığına dur demek adına geçmişe gittiler

AMASYA HABERLERİ  | 08.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde teknoloji bağımlılığına son vermek adına ‘Tasarla Yap Oyna’ etkinliği düzenlendi.İlçede bulunan Profesör Doktor A.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde teknoloji bağımlılığına son vermek adına ‘Tasarla Yap Oyna’ etkinliği düzenlendi.
İlçede bulunan Profesör Doktor A. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezinde öğrencilere kültürel ve sanatsal etkinliklerle kendi değerlerine sadık kalma gibi birçok alanda fırsatlar sunuluyor. Yine bu etkinlikler kapsamında çağın hastalığı teknoloji bağımlılığına dur demek ‘Tasarla Yap Oyna’ etkinliği yapıldı.
Etkinlikte çocuklar hayallerindeki ve ailelerinin çocukluğunda oynadığı oyuncaklara benzer oyuncaklar tasarlayarak onlara vücut buldurdu. Geleneksel ve eğlenceli oyuncakların tasarlandığı etkinlikle aileler çocukluğuna gitti.
Çocukların teknoloji bağımlılığına esir olduğunu söyleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “Çocukluğumuzda oynamış olduğumuz oyunları, babalar ve anneler çocuklarıyla birlikte oynamak, yine çocukluğumuzda oynadığımız oyuncaklara benzer oyuncaklar üretmek için burada toplandık.
Buradaki temel gayemiz çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek, geriye dönük bir takım kaybetmiş olduğumuz değerleri, oyunları, kültürel miraslarımızı geri kazanmak canlandırmak istiyoruz. Çocuklarımız gerçekten teknoloji bağımlılığına esir, tablet, telefon bağımlılığında boğuluyorlar. Bir an önce onları bu girdaptan kurtarıp, el becerisiyle barıştırmak durumundayız” dedi.

Çocukluğumuzu yaşadık
Veliler ise katıldıkları etkinlikle çocukluğuna döndüklerini belirterek, “Etkinlik çocuklarımız için çok iyi oldu el becerilerini geliştiriyor. Çocuklarımız kendi oyuncaklarını kendileri yaptı çok mutluyuz.
Çocukken oturup annelerimizle bebekler yapardık o günlere evlatlarımızla geri döndük, çocukluğumuz yaşadık. Çok mutlu oldum kızımla beraber oturdum bebek yaptım. Etkinlikle geçmişimize gittik” diye konuştu.

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