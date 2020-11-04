Teknoloji girişimciler Derin Teknolojiler Demo Günü'nde yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından düzenlenen "Derin Teknolojiler Demo Günü" etkinliği, teknoloji girişimcileri ve yatırımcılarını bir araya getirdi.

Özyeğin Üniversitesi'nin açıklamasına göre, online olarak düzenlenen etkinlikte Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası'nın geniş destekler sunan programlarından faydalanan girişimciler farklı alanlarda geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle sahne aldı.

Etkinlikte biyoteknoloji, optik kablosuz iletişim, fonksiyonel gıda, görüntü işleme, yapay zeka, quantum haberleşme, otonom araçlar, enerji, uzay ve havacılık gibi derin teknoloji alanında önemli ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil çözümler görücüye çıktı.

Organizasyon, Özyeğin Üniversitesi TTO ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. İsmail Arı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Arı, üniversitenin kuruluş vizyonunda yer alan girişimciliği, hız kesmeden desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Hem ulusal hem de uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde girişimcilerimize kuluçka ve hızlandırıcı destekleri ile üretim atölyesi ve hibe imkanları sağlamaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.