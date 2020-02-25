"Teknoloji ile Üretelim" platformu kuruldu

Türkiye'de teknolojiyle üretimi hedefleyen platform, çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere, teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandırmayı hedefliyor.

Lenovo'nun girişimiyle FutureBright Group, TEGV, İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft gibi kuruluşlar başta olmak üzere Türkiye'de teknolojide üretimi amaç edindirmek hedefiyle kurulan platform çatısı altında Türkiye’nin kalkınması için çalışmalar yürütülecek.

İSTANBUL (AA) - Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, dijital teknoloji yetenekleri kazanmadan ve bu teknolojilerin potansiyeli anlaşılmadan teknoloji ile üretmeye yönelik bir vizyon oluşturulmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Hantaloğlu, toplantıdaki konuşmasında, platformun amacı konusunda bilgi verdi.

Türkiye'nin yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlaması ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatabilmesi için teknolojinin eğitime entegre edilmesinin önemine işaret eden Hantaloğlu, şunları söyledi:

"Kuruluşuna öncülük ettiğimiz platformun amacı, Türk toplumunun teknolojiyi tüketen tarafta değil, teknoloji ile üreten tarafta olmasını sağlamaktır. Bugün itibarıyla harekete geçirdiğimiz sürdürülebilir 'Teknoloji İle Üretelim' platformu olarak teknolojiyi kullanarak üretim amacımıza yönelik yol haritamızı belirleyip çalışmalarımıza başladık. Teknoloji ile üretime geçebilmek ve dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanmak için temel koşul, ilgili herkesin gerekli dijital yeteneklere sahip olmasıdır.

Dijital teknoloji yetenekleri kazanmadan ve bu teknolojilerin potansiyeli anlaşılmadan teknoloji ile üretmeye yönelik bir vizyon oluşturulması mümkün değildir. Platform olarak hedefimiz, teknolojiyi üretirken kullanabilen, mesleğine entegre edebilen, teknolojik gelişmelere açık ve gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir. Türkiye’de teknoloji ile üretimi sağlayacak ortak paydada buluşmak üzere tüm özel ve kamu kuruluşlarına, bu platforma katılmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz."