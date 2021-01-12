Teknoloji meraklısı doktor atölyesinde motor üretti

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan nöroloji uzmanı Dr. Turgay Abay, işten arta kalan zamanlarında atölye olarak kullandığı evinin odasında elektrik motoru üretti.

Turgay Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul 2'nci sınıfta ampulleri deneyerek, mini motorlarla uğraşarak başlayan merakının ilerleyen yıllarda devam ettiğini, 30 yıldan fazla bir süredir elektrik, elektronik, makine ve benzeri cihazlarla içli dışlı olduğunu söyledi.

Evinin bir odasını yıllardır laboratuvar ve atölye olarak kullandığını anlatan Abay, her türlü ekipmanı edindiğini, en hassas cihazlardan olan osiloskoptan en kaba tasarıma sahip kaynak makinesine kadar hemen her cihaza sahip olduğunu kaydetti.

Abay, makine ve teknolojik aletler, elektrik ve elektronikle ilgili sürekli bir şeyler okuduğunu ve videolar izlediğini, ailesini de ihmal etmeyecek şekilde boş zamanlarının çoğunu bu uğraşına ayırdığını ifade etti.

Eşi ve çocuklarının da bu alandaki çalışmalarına hep destek verdiğini ifade eden Abay, "Çalışmalarım başarılı olunca artık onlar da iyi bir şey için çalıştığımı ve bu işin sonuçlarının iyi olacağını gördükleri için bana daha fazla destek vermeye başladılar." diye konuştu.