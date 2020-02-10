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Teknoloji yatırımcıları Samsun’da

SAMSUN HABERLERİ  | 10.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Samsun’da 21 Şubat Cuma günü “Yeni Nesil Yatırımcılığı” konulu panel gerçekleştirilecek.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Konferans Salonunda düzenlenecek panelin ardından Samsun Teknopark girişimcileri melek yatırımcılara ve iş insanlarına projelerini anlatan sunumlar yapacaklar.

Teknoloji yatırımcıları Samsun’da

Samsun’da 21 Şubat Cuma günü “Yeni Nesil Yatırımcılığı” konulu panel gerçekleştirilecek.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Konferans Salonunda düzenlenecek panelin ardından Samsun Teknopark girişimcileri melek yatırımcılara ve iş insanlarına projelerini anlatan sunumlar yapacaklar. Etkinlikte, “Yatırımcı nasıl olunur? Melek yatırımcılık nedir? Yatırım yapmak neden önemlidir? Yeni nesil yatırımcılık nedir? Teknoloji trendleri nelerdir?” gibi sorular cevaplandırılacak, ardından ise birbirinden farklı projeler sunum yapacaklar.
“Yeni Nesil Yatırımcılığı” başlıklı panel 21 Şubat Cuma günü saat 14.00’te OKA Konferans Salonunda yapılacak.

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