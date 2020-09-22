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Teknolojiye erişimi olmayan öğrencilere özel hizmet

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri birimi olan gençlik merkezleri, internet veya bilgisayar sıkıntısı çeken öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) dersleri için erişim hizmeti vermeye başladı.Dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitim şeklinde yapılacak olması sebebiyle internet ve bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için hizmet noktaları açıldı.

Teknolojiye erişimi olmayan öğrencilere özel hizmet

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri birimi olan gençlik merkezleri, internet veya bilgisayar sıkıntısı çeken öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) dersleri için erişim hizmeti vermeye başladı.
Dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitim şeklinde yapılacak olması sebebiyle internet ve bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için hizmet noktaları açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla gençlik merkezleri, EBA derslerine erişim hususunda teknik altyapı çalışmalarını tamamlayarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi. Bu doğrultusunda ders zilleri çağlar çalmaz ekip, EBA derslerini sorunsuz takip etmeleri amacıyla kentte bulunan gençlik merkezlerinde erişim noktaları oluşturdu.
Öte yandan yeni öğretim döneminde gençlik merkezlerine gelerek EBA hizmetinden faydalanan genç öğrenciler ise, sunulduğu hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Teknolojiye erişimi olmayan öğrencilere özel hizmet

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