Teknopanel, geçen yıla göre yüzde 48 büyüdü

Teknopanel Sandviç Panel Türkiye Satış Müdürü Sercan Zeyrek, “Taş yünü ve PIR yalıtımlı sandviç paneller ile soğuk depo gibi nitelikli ürünlerin projelerde kullanımının artmasıyla beraber üçüncü çeyrekte satış ve sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 3 milyon metrekare sandviç panel ile geçen yıla göre yüzde 48 oranında büyüme sağladık” dedi. Teknopanel Sandviç Panel Türkiye Satış Müdürü Zeyrek, bir açıklama yaparak, global olarak yaşanan pandemi sürecinin ve beraberinde gelen ekonomik durgunluğun her sektörü etkilediği gibi inşaat malzemeleri sektörünü de oldukça etkilediğini dile getirdi. Yılın ilk yarısında yatırımlar azalırken, sektörün de geçen yıla göre gerilediğini belirten Zeyrek, “İktisadi ve sosyal hayata planlı ve kontrollü geçiş ile beraber devlet desteğinin artmasıyla sunulan kredi paketleriyle finansman zorlukları aşılmaya başlandı. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması, ortama duyulan güveni artırarak Covid-19 döneminde başlayan işlerin devamını, yeni yatırımların yapılmasını ve yeni siparişlerin alınmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

“Sanayicileri mağdur etmeden taleplerini zamanında, tam ve eksiksiz olarak teslim ettik”

Teknopanel olarak bu süreçte Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’daki üretim tesislerinde çalışanlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler gibi tüm paydaşların sağlığı düşünülerek bütün tedbirlerin alındığını kaydeden Zeyrek, “Güvenli ve hijyenik çalışma ortamında faaliyetlerimizi aralıksız olarak başarıyla gerçekleştirdik. Bize güvenen bayilerimizi ve yatırımlarının bir parçası olduğumuz sanayicileri mağdur etmeden taleplerini zamanında, tam ve eksiksiz olarak teslim ettik. Covid-19 hastalığının ülkemizde yükseldiği dönemde, çözüm ortakları arasında yer almaktan dolayı büyük gurur duyduğumuz Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesi projelerine, hastane ve lojman binalarında kullanılmak üzere yaklaşık 90 bin metrekare taş yünü çatı ve cephe sandviç panelleri tedarik ettik” diye konuştu.

“Aylık 1 milyon metrekare satış ve sevkiyat gerçekleştirerek bir rekora imza attık”

İkinci çeyrek sonrası sektörün toparlanmasıyla beraber yeni siparişler almaya başladıkları bilgisini veren Zeyrek, “Taş yünü ve PIR yalıtımlı sandviç paneller ile soğuk depo ve lamine membranlı çatı paneli gibi özellikli ürünlerin projelerde kullanımının artmasıyla beraber son dönemde aylık 1 milyon metrekarenin üzerinde sandviç panel satış ve sevkiyatı gerçekleştirerek bir rekora imza attık. Ülke sanayisine ışık tutan, İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde üst üste 6’ncı kez yer alan sektördeki tek firma olarak, gücümüzü ve liderliğimizi bir kez daha gösterdik. İşimizi kusursuz yapmak için tüm üretim, planlama, satış ve pazarlama süreçlerini sürekli denetim altında tutarak daha iyiye odaklanıyor, bugün sahip olduğumuz sektöründe uzman ekibimiz, üretim teknolojimiz ve AR-GE merkezimiz ile ürettiğimiz ürünleri geniş satış ve pazarlama ağımızla dünyanın dört bir yanına gururla taşımaya devam ediyoruz” dedi.

