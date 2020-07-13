YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Teknopanel, liderliğini ’İSO 500’ ile taçlandırdı

Teknopanel, liderliğini ’İSO 500’ ile taçlandırdı

MERSİN HABERLERİ  | 13.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin değerlendirildiği ‘Türkiye’nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu’ listesinde yer alan Teknopanel, 6.

Teknopanel, liderliğini ’İSO 500’ ile taçlandırdı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin değerlendirildiği ‘Türkiye’nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu’ listesinde yer alan Teknopanel, 6. kez sandviç panel sektöründeki liderliğini taçlandırdı.
İSO tarafından her yıl yapılan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçları belli oldu. Birinci 500 ve ikinci 500 olarak ayrı ayrı açıklanan listede, birinci 500’ün 491. sırasında yer alarak başarısını taçlandıran Teknopanel’in Genel Müdürü Orhan Kahveci, "Türkiye’deki sanayi kuruluşları tarafından büyük önem taşıyan İSO 500 listesinde üst üstte 6. kez sektör lideri olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 93 ülkeye yaptığımız ihracat ile ülkemizde sektörün lider firması konumundayız. Bir dünya markası olma yolundaki istikrarlı büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyor, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ülkemiz için böylesine önemli listelerde yer almamız da başarımızın bir kanıtı. Önümüzdeki yıllarda da yükselişimizi sürdürebilmek için tüm ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte insan kaynaklarından, üretim, finans, satış, pazarlama, sevkiyat gibi tüm süreçlerimizi iyileştirip geliştiriyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’daki üretim tesislerimizle, Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkılardan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Mersin Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:09
Yatsı
21:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Gürsoy Eczanesi
Akdeniz
Kaplan Eczanesi
Akdeniz
Sezge Eczanesi
Akdeniz
Ünel Eczanesi
Akdeniz
Yeni Eczanesi
Akdeniz
Hacettepe Eczanesi
Mezitli
Ayşem Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı

Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ana okullarında proje atağı

Ana okullarında proje atağı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.