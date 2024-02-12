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Teknopark İstanbul'a Mercury Awards'tan 2 uluslararası ödül

AA AA
12.02.2024 13:51 | Son Güncelleme:
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Teknopark İstanbul, Mercury Awards'ta Kurumsal İletişim ve Pazarlama Alanında 2 uluslararası ödüle layık görüldü.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, uluslararası alanda ödüllerine yenilerini ekleyerek başarılarını taçlandırmaya devam ediyor.

Teknopark İstanbul'un ev sahipliğinde, "Asya Bilim ve Teknoloji Parklarını İpek Yolu Modelinde Birleştirmek" konulu 26. Asya Bilim Parkları Birliği (ASPA) Konferansı'nda uygulanan "İpek Yolu" teması, uluslararası ödül yarışması Mercury Awards'ta 2 dalda birden ödül kazandı.

Kasımda İstanbul'da düzenlenen ASPA Konferansı için hazırlanan "İpek Yolu'ndan Teknoloji Yolculuğu: Geçmişten Günümüze" başlıklı özel çalışmalar, Mercury Awards yarışmasında, "Tanıtım/Pazarlama: Markalaşma/Yeniden Markalaşma" ve "Özel Etkinlikler: Etkinlik Sponsorluğu" kategorilerinde 2 gümüş ödül aldı.

26. ASPA Konferansı için tasarlanan "İpek Yolu'ndan Teknoloji Yolculuğu: Geçmişten Günümüze" tema çalışmasında, İpek Yolu'nun tarih boyunca ticaretin ve bilginin akışını teşvik ederek farklı bölgelerin inovasyon ve işbirliği potansiyelini ortaya çıkardığı anlatıldı.

İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları toplantıya özenle hazırlandıklarını aktaran Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, "Dünya tarihinde çok önemli izleri olan İpek Yolu'nun taşıdığı önemi günümüzden bakarak anlatmaya çalıştık. Tarihsel İpek Yolu'ndan modern İpek Yolu Projesi'ne geçiş aslında teknoloji ve inovasyonun ticaret, kültür ve yaşam tarzlarında oluşturduğu değişimdir. Oluşturduğumuz atmosferle bu değişimin hissedilmesini sağlamaya çalıştığımız, misafirlerimizden de büyük övgü alan çalışmaların uluslararası alanda ödüllendirilmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkesi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

TEKNOPARK İSTANBUL'UN ÖDÜL KAZANDIĞI ÜÇÜNCÜ ORGANİZASYON

Mercury Awards, Teknopark İstanbul'un bu yıl içinde uluslararası arenada ödül kazandığı üçüncü organizasyon oldu. Teknopark İstanbul'un "Türkiye'nin En Büyük Milli Takımıyız" ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporu, Uluslararası ARC Awards'ta 2'si altın 4 ödül kazanmıştı.

Teknopark İstanbul, geçen yıl Güney Kore'de düzenlenen 25. Asya Teknoparklar Birliği Konferansı'nda (ASPA) gerçekleştirdiği "Innovation Ecosystems and Circular Economy" konulu sunumda yer verdiği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle de "50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Model Bölgesi (50 SDG Model Zones)" arasına girerek uluslararası bir başka başarıya imza attı.

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ipek yolu teknopark istanbul

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