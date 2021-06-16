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Teknosa, "En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi" ödülünü kazandı

16.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa, "En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi" ödülünü kazandı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Awards International'ın düzenlediği Turkey CX Awards-Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde "En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi" kategorisinde altın ödül kazandı.

Teknosa açıklamasına göre, şirket, Türkiye'de bir ilk olan ve sanal ortamda mağaza deneyimi sunan "Video-chat", tüketicilere online kanal üzerinden anlık destek sağlayan Web-chat, WhatsApp hizmetleri ve sektörde bir ilk olan "Araçta Teslimat (Click-Drive)" gibi uygulamalarıyla ödüle layık görüldü.

Teknosa, 18 farklı kategoride onlarca projenin yarıştığı organizasyonda "E-Ticaret Müşteri Deneyimi" kategorisinde ise finale kaldı.

Kasım ayında gerçekleştirilecek uluslararası yarışmaya da finalist olarak katılacak olan Teknosa, 2018'den itibaren dijitalleşme ile çoklu kanal modeline yönelik atılımları ve 2019 yılından bu yana sürdürdüğü "Yeni Neslin Teknosa"sı dönüşüm programıyla müşteri odaklı yatırımlarına gelecek dönemde de devam edecek.

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