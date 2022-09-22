Teknosa Gönüllüleri'nden iyilik hareketi

İSTANBUL (AA) - Teknosa çalışanlarından oluşan Teknosa Gönüllüleri, Teknosa güvencesini ve tecrübesini taşıyan Preo ürünlerinden elde edilecek gelirin bir kısmını belirledikleri sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

Teknosa açıklamasına göre, farklı alanlarda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda fayda yaratmayı hedefleyen Teknosa Gönüllüleri, bu kez de Teknosa güvencesini ve tecrübesini taşıyan Preo ürünleriyle iyilik hareketi başlattı.

Teknosa çalışanları, proje kapsamında, çocuk, genç ve kadından sağlık, çevre ve patili dostlara kadar farklı konularda yoğunlaşan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine gidiyor.

Söz konusu iş birlikleriyle küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, TV'lerden gaming ve akıllı telefon aksesuarlarına kadar geniş bir ürün gamına sahip Preo ürünlerinin satışlarından elde edilecek gelirin belirli bir tutarı sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.

Projeyi sürdürülebilir hale getirmek isteyen Teknosa Gönüllüleri, her ay bir sivil toplum kuruluşu belirleyerek o kuruma bağış yapacak.

