Teknosa, sermaye artırımı ile 273 milyon TL nakit girişi yaratacak

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding’in, son 20 yılın en başarılı performansını gösteren iştiraki Teknosa’nın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği halka arzın ardından, ikinci aşama olan sermaye artırım kararı alındı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında rekor ciro ve kâr elde ederek, son 20 yılın en iyi performansına ulaşan Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, 2021 yılında sermayesini ve öz kaynaklarını güçlendirecek adımı attı.

Sabancı Holding’in, 2020 yılı sonunda Teknosa’da gerçekleşmesi planlanan sermaye artışı için sahip olduğu yüzde 60,28’lik hissenin yüzde 10,28 oranındaki kısmını Borsa İstanbul’da halka açmasının ardından, ikinci aşama olan sermaye artırım kararı alındı. Teknosa Yönetim Kurulu, şirketin sermayesini 91 milyon TL artırarak, 110 milyon TL’den 201 milyon TL’ye yükseltiyor.

Teknosa ortakları, yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 1 TL nominal değerli 100 adet pay (1 lot) için geçerli yeni pay alma haklarını 3 TL üzerinden kullanabilecek. Sermaye artırımı ile Teknosa’ya 273 milyon TL’lik nakit girişi olacak. Sermaye artırımına iştirak eden ana hissedar Sabancı Holding, Teknosa’ya minimum 136,5 milyon TL’lik nakit fon girişi sağlayacak.