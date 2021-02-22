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Teknosa, sermaye artırımı ile 273 milyon TL nakit girişi yaratacak

22.02.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Teknosa Yönetim Kurulu, şirketin sermayesini 91 milyon TL artırarak 201 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verdi - Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran: - "Sabancı Holding’in halka arzdan elde ettiği tutardan fazla bir tutarda iştirak ettiği sermaye artırımı, Teknosa’ya 273 milyon TL’lik nakit girişi sağlayacak ve şirketin gücüne güç katacak" - "Bu yıl, geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım planlıyoruz" - "20 yıldır olduğu gibi gelecekte de paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding’in, son 20 yılın en başarılı performansını gösteren iştiraki Teknosa’nın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği halka arzın ardından, ikinci aşama olan sermaye artırım kararı alındı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında rekor ciro ve kâr elde ederek, son 20 yılın en iyi performansına ulaşan Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, 2021 yılında sermayesini ve öz kaynaklarını güçlendirecek adımı attı.

Sabancı Holding’in, 2020 yılı sonunda Teknosa’da gerçekleşmesi planlanan sermaye artışı için sahip olduğu yüzde 60,28’lik hissenin yüzde 10,28 oranındaki kısmını Borsa İstanbul’da halka açmasının ardından, ikinci aşama olan sermaye artırım kararı alındı. Teknosa Yönetim Kurulu, şirketin sermayesini 91 milyon TL artırarak, 110 milyon TL’den 201 milyon TL’ye yükseltiyor.

Teknosa ortakları, yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 1 TL nominal değerli 100 adet pay (1 lot) için geçerli yeni pay alma haklarını 3 TL üzerinden kullanabilecek. Sermaye artırımı ile Teknosa’ya 273 milyon TL’lik nakit girişi olacak. Sermaye artırımına iştirak eden ana hissedar Sabancı Holding, Teknosa’ya minimum 136,5 milyon TL’lik nakit fon girişi sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, Teknosa’nın önünde çok büyük fırsatlar olduğunu belirtti. Oran, "Sabancı Holding’in halka arzdan elde ettiği tutardan fazla bir tutarda iştirak ettiği sermaye artırımı, Teknosa’ya 273 milyon TL’lik nakit girişi sağlayacak ve şirketin gücüne güç katacak. Sabancı Holding’in Teknosa’ya duyduğu güven ile geleceğe güçlü bir biçimde hazırlanıyoruz. Sermaye artışından gelecek fonu, borçlanma ihtiyacını asgari seviyeye indirerek finansman giderlerini azaltmak ve böylece yaratılacak ilave kaynak ile Teknosa’da teknoloji altyapı yatırımlarını güçlendirip çeşitlendirmek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Oran, bu yıl, geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak için omni-channel iş modelimizi zenginleştirmeye, veri analitiği kabiliyetlerimizi artırmaya, ürün ve servis portföyümüzü genişletmeye odaklanıyoruz. 2019 yılının ortasında başlattığımız 'Yeni Neslin Teknosa’sı' müşteri odaklı dönüşüm programı ile performansımızı istikrarlı şekilde yükseltmeye devam ettik. 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz."

Öte yandan, şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada sermaye artırımına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzda artırılacak 91 milyon TL tutarındaki sermayeyi temsilen 91 milyon TL nominal değerli 9 milyar 100 bin adet hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 3 TL olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 3 TL’den daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına karar verildi."

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