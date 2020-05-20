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Teknosa'da "Teknoloji Bayramı" başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Teknosa'nın Ramazan Bayramı'na özel kampanyasında notebooklardan akıllı telefonlara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakımdan aksesuarlara binlerce üründe indirim var

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Ramazan Bayramı hazırlıklarının tamamlayıcısı ve tercih edilen hediyesi olan teknoloji ürünlerine özel fırsatlar sunuyor.

Teknosa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, teknolojiseverlere Ramazan Bayramı'na özel kampanyaları hayata geçiriyor.

Evde bayram keyfini artıracak ve arada mesafeler olsa da bayram kutlamalarında herkesi sevdikleriyle buluşturacak tüm ürünlerde geçerli olacak kampanya, teknosa.com ve Teknosa mobil platformlarında 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

Teknosa'nın Ramazan Bayramı'na özel kampanyasında notebooklardan akıllı telefonlara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakımdan aksesuarlara binlerce üründe indirim var.

Teknosa.com'u ziyaret edenler, bayram alışverişi yaparken, ürün bilgisinden teslimat süreçlerine kadar her konuda danışmanlardan canlı destek hizmeti de alabilecek.

Ayrıca teknolojiseverler, aldıkları ürünlere pek çok ilde aynı gün ve ertesi gün hızlı teslimat seçenekleriyle sahip olabilecek.

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