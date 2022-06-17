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Teknosa'dan "Babalar Günü ve karne dönemi" kampanyası

17.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanya kapsamında giyilebilir saatlerden akıllı telefonlara, kişisel bakım ürünlerinden TV'lere ve notebooklara kadar geniş bir ürün gamında özel fırsatlar sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Babalar Günü'nde ve karne döneminde hediye arayışında olan teknoloji severler için özel kampanya başlattı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Babalar Günü ve karne heyecanı yaşayan çocuklar için hazırladığı kampanya kapsamında farklı hediye seçenekleri sunuyor.

Akıllı telefon, akıllı saat ve bilekliklerde çeşitli fırsatların sunulduğu, seçili marka akıllı telefonların yanında erkek bakım kitlerinin hediye edildiği kampanya 20 Haziran'a kadar geçerli olacak.

Tablet, notebook, TV ve aksesuarlarda da özel fırsatların bulunduğu kampanyada hem babalar hem çocuklar için, Huawei Matebook'ta yüzde 20 indirim ve hizmet paketi avantajı, Samsung tabletlerde yüzde 18 KDV indirimi, seçili Asus notebooklarda 2 bin TL'ye varan indirim fırsatları yer alıyor. Samsung ve Philips TV'lerde TeknoClub üyelerine kasada yüzde 10 indirim ve seçili modellerde soundbar hediye fırsatı bulunuyor.

- Tıraş ve kahve makinesi ile aksesuarlarda özel fırsatlar

Samsung Smart Monitör TV'lerde yüzde 20'ye varan indirimler sunulurken, Tecno Spark 8 Pro akıllı telefon yanında Philips erkek bakım kiti hediye veriliyor.

Kampanya kapsamında Philips S3133 tıraş makinesinde, Philips, Electrolux ve Melita kahve makinelerinde, yeni nesil kulaklıkların da yer aldığı aksesuar ürünlerinde farklı fırsatlar sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:37

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