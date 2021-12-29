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Teknosa'dan yılbaşına özel dijitalleştirilmiş tombala oyunu

29.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa'dan yılbaşına özel dijitalleştirilmiş tombala oyunu

İSTANBUL (AA) - Teknosa, yılbaşının geleneksel oyunu tombalanın dijitalleştirilmiş hali olan "Bingo" ile hem eğlendiriyor hem de alışverişlerde farklı indirim imkanları sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni sadakat programı TeknoClub, üyelerine sunduğu sürpriz hediyeler, özel ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya seçenekleriyle fark yaratmaya devam ediyor.

Teknosa, yeni yılı sevdikleriyle birlikte eğlenceli oyunlarla karşılamak isteyen TeknoClub üyelerini, yılbaşının geleneksel oyunu tombalanın dijitalleştirilmiş hali "Bingo" ile buluşturuyor.

TeknoClub'a üye olanlar, 24-31 Aralık'ta www.teknosabingo.com sitesi üzerinden oyuna katılarak Teknosa ile eğlenirken kazanıyor. Oyunda ilk satırı dolduran katılımcılar, "Çinko" yaparak 250 TL, iki satırı da dolduran kullanıcılar ise "Bingo" yaparak 500 TL indirime sahip oluyor.

Kazanılan indirimler, 15 Ocak'a kadar tüm Teknosa mağazaları ile teknosa.com'da 3 bin lira ve üzeri alışverişlerde kullanılabiliyor.

Teknosa, eğlendirirken kazandıran "Bingo" oyunu ile tüketicilere yeni yıl alışverişleri için ekstra fırsatlar yaratırken, küçük ev aletlerinden tabletlere, kişisel bakım ürünlerinden akıllı telefonlara kadar farklı kategorilerdeki birçok üründe yılbaşı indirimlerine devam ediyor.

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