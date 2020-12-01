YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Teknosa'nın kasım kampanyasında oyun konsolu satışları öne çıktı

Teknosa'nın kasım kampanyasında oyun konsolu satışları öne çıktı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

Teknosa'nın kasım ayı verilerine göre tüketiciler teknoloji alışverişi tercihlerini daha çok uzaktan eğitim ve ev içi eğlence ürünlerinden yana yaptı

İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın, kasım ayı kampanyalarında teknolojiseverlerin, geçen yıla göre oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürgeye olan talebi arttı.

Teknosa, kasım ayında gerçekleşen alışveriş şenliğinin verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda tüketiciler teknoloji alışverişi tercihlerini daha çok uzaktan eğitim ve ev içi eğlence ürünlerinden yana yaptı.

Kasım ayında geçen yıla göre en fazla satış artışı yaşanan ürünler oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürge oldu.

Satışlardan en fazla payı da sırasıyla telekom, bilgi teknolojileri-IT, tüketici elektroniği ve ev aletleri kategorileri aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydeden Teknosa, sepet tutarında ve ziyaretçi sayısında artış yaşanan bu dönemde online cirosunu da 3 kat artırdı.

Online kanallarda en çok satan ürünler ise akıllı telefon, tablet, TV, notebook ve şarjlı süpürge oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:58
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.