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(Tekrar) Ceyhan Belediyesi kadın gazeteciyi çöpe sürdü

ADANA HABERLERİ  | 24.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde CHP’li belediye yöneticilerin muhalif gazeteci ile yürüyüş yaptığı için kadın basın emekçisi Besime Yardım’ı çöpe sürdüğü iddia edildi.Ceyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nde eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ve mevcut Başkan Hülya Erdem’in metin yazarlığı ve birimin haber editörlüğü görevini yapan Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu ve 10 yıllık gazeteci Besime Yardım, Kadir Aydar’ın olumsuz haberlerini yaptığı gerekçesiyle cephe aldıkları yerel gazete sahibi ile spor yaptığı için Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sürüldü.6 Temmuz 2020 tarihinde akşam saatlerinde Ceyhan Serap Aktaş koşu yolunda yürüyüş yapan Gazeteci Besime Yardım, gazeteci Neriman Çelebi ile karşılaştı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde CHP’li belediye yöneticilerin muhalif gazeteci ile yürüyüş yaptığı için kadın basın emekçisi Besime Yardım’ı çöpe sürdüğü iddia edildi.
Ceyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nde eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ve mevcut Başkan Hülya Erdem’in metin yazarlığı ve birimin haber editörlüğü görevini yapan Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu ve 10 yıllık gazeteci Besime Yardım, Kadir Aydar’ın olumsuz haberlerini yaptığı gerekçesiyle cephe aldıkları yerel gazete sahibi ile spor yaptığı için Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sürüldü.
6 Temmuz 2020 tarihinde akşam saatlerinde Ceyhan Serap Aktaş koşu yolunda yürüyüş yapan Gazeteci Besime Yardım, gazeteci Neriman Çelebi ile karşılaştı. Birlikte yürüyüşlerine devam eden iki kadın gazeteci sosyal medya hesaplarından da birlikte paylaşım yaptı. Bir gün sonra belediyedeki birimindeki mesaisi sırasında Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirildiği haberi ile şaşkına dönen Yardım’a görev yeri tebliğ edildi. Besime Yardım’ın gördüğü muamele karşında üzüntüden fenalaşarak rapor alıp izine ayrıldığı öğrenildi.
Yaşanan mobbing uygulamasının Ceyhan Belediyesi yetkililerine yakışmadığını belirten Gazeteci Neriman Çelebi, “Gazeteci olumlu olumsuz tüm haberleri yapmakla mükelleftir. Olumsuz haberlerin mimarı kendileridir, bunun öfkesini kadın gazeteciden çıkarmak bir siyasetçiye yakışmaz. Ceyhan’ın ilk kadın belediye başkanı Hülya Erdem’in de aynı uygulamalara devam etmesine anlam veremiyorum” dedi.
Öte yandan uğradığı haksızlık ve yaşadığı stres nedeniyle sağlık sorunları yaşayan kadın gazeteci Besime Yardım 20 gündür sağlık sorunları ile boğuşurken, kadın gazeteciye yapılan uygulama basın camiasında tepkiyle karşılandı.

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