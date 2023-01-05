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Tekstil fabrikası gençlere ekmek kapısı oldu

05.01.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kurulan tekstil fabrikası gençlere ekmek kapısı oldu. Adilcevaz ilçesinde bulunan tekstil fabrikası, işsiz olan birçok genç için iş kapısı ve ekmek teknesi oldu.

Yaklaşık 150 kişiyi iş sahibi yapan fabrika, ilçenin ekonomisine de önemli oranda katkı sağlıyor. Tekstil fabrikası sahibi Emirhan Uludil, Bitlis merkezde tekstil fabrikaları bulunduğunu belirterek, “Adilcevaz’da yatırım yapmak istedik. Önce gelip buradaki gençlerimize eğitim verdim. Eğitimlerin ardından 8 aydır Adilcevaz’daki tekstil fabrikamız insanlara hizmet vermektedir” dedi.
Fabrikada çalışan Semra Burçoğlu ise tekstil fabrikalarının Adilcevaz ve Bitlis için büyük şans olduğunu belirterek, “Bu fabrikalar sayesinde insanlarımız ekmek ve meslek sahibi oluyorlar” ifadelerini kullandı.

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