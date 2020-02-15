YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

MANİSA HABERLERİ  | 15.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir genç aynı tekstil fabrikasında çalıştığı sevgilisine evlilik teklifi yaptı.Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Umut Erce, aynı tekstil fabrikasında beraber çalıştığı sevgilisi Özlem Topçu için sürpriz evlilik teklifi hazırladı.

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir genç aynı tekstil fabrikasında çalıştığı sevgilisine evlilik teklifi yaptı.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Umut Erce, aynı tekstil fabrikasında beraber çalıştığı sevgilisi Özlem Topçu için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Akhisar ilçesindeki özel bir tekstil fabrikasında sevgilisi Özlem Topçu ile beraber çalışan Umut Erce fabrika ortasında "Özlemcim, canım benim, sevgililer günün kutlu olsun. Sen benim için çok değerli, çok özelsin. Seni canımdan çok seviyorum. Hayatım, benimle evlenirmisin" dedi. Sevgilisinin evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özlem Topçu, "Tabi ki evet" diyerek teklifini kabul etti. Tekstil işçilerinin alkışları arasında birbirine sarılan gençler, büyük mutluluk yaşadı. Teklifine olumlu yanıt alan Erce, sevgilisi Topçu’ya söz yüzüğünü takarak çiçek verdi.
Umut ve Özlem’in bu unutulmaz mutluluklarına şahit olan arkadaşları ise genç çiftleri tebrik ederek mutluluklar dilediler.

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri

Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri

Manisa Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:55
Öğle
13:29
İkindi
16:26
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Güner Eczanesi
Merkez
Mercül Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.